На скользкой трассе в Челябинской области столкнулись 13 авто

13 автомобилей столкнулись в Каслинском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, авария произошла сегодня, 4 января, в районе села Клеопино (Каслинский район).

«На 121 километре автодороги «Подъезд к городу Екатеринбургу» произошло столкновение 13-ти автомобилей. В результате ДТП пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения», – уточнили в силовом ведомстве.

Движение на данном участке затруднено, так как свободна только одна полоса. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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