Челябинцы отравились после заказа суши на дом

Челябинцы заявили о массовом отравлении после получения заказа в службе доставки суши и пиццы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», симптомы отравления у горожан появились в последние дни декабря – первые дни января. Об этом они сообщили в социальных сетях.

По словам горожан, заказы в популярном сервисе доставки суши и пиццы они оформили 29-31 декабря. После их получения у них появились симптомы, обычные для пищевого отравления: высокая температура, боли в животе, диарея, рвота и прочее.

Из общения с медперсоналом те, кто вызывал медиков, пришли к выводу, что история приобрела массовый характер.

В компании, осуществлявшей доставку, информацию о жалобах клиентов подтвердили. «31 декабря филиал на Зальцмана, 10 выполнил более 500 заказов. В настоящее время к нам поступило несколько обращений об отравлении в этот день, – цитирует 74.ru представителей организации. – Качество и свежесть всех ингредиентов, а также соблюдение санитарных норм при работе являются основным приоритетом для компании. Наши повара лично пробуют продукты, прежде чем готовить из них для наших гостей. Тем не менее, в настоящее время мы проводим детальную проверку, а работа филиала на Зальцмана, 10 приостановлена до выяснения обстоятельств».

Челябинск, Виктор Елисеев

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