Шесть поездов застряли в Челябинской области. СКР начал проверку

Из-за технических проблем на перегоне Кунашак-Муслюмово застряли шесть поездов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, сегодня, 4 января, на перегоне Кунашак-Муслюмово Южно-Уральской железной дороги по техническим причинам задерживаются пассажирские поезда:

№346 Адлер – Нижневартовск на 8 часов 59 минут,

№32 Уфа – Новый Уренгой на 5 часов 56 минут,

№331 Новый Уренгой – Уфа на 4 часа 30 минут,

№122 Оренбург – Екатеринбург на 5 часов 34 минуты,

№ 146 Челябинск – Санкт-Петербург на 2 часа 27 минут.

«В поезде №331 будет организовано питание в Челябинске. В поездах №346, №122 и №332 – питание в Екатеринбурге. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим», – заявили представители перевозчика.

Кроме того, на 6 часов 53 минуты задержан пригородный поезд №6256 сообщением Челябинск – Каменск-Уральский.

Между тем, Центральным межрегиональным следственным управлением СКР на транспорте организовано проведение доследственной проверки по сообщению о задержке движения поездов вблизи Челябинска. Действия ответственных лиц проверяются по статье 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Предварительно, утром 4 января 2024 года на перегоне Кунашак-Муслюмово Южно-Уральской железной дороги по техническим причинам произошла задержка движения поездов. В поездах отключалось отопление, и пассажиры из-за низкой температуры воздуха подвергались опасности переохлаждения», – уточнили в силовом ведомстве.

В настоящее время проводятся срочные ремонтные работы, направленные на восстановление железнодорожного движения.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты СК России, проводится проверка, в ходе которой выясняются причины и обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц железной дороги.

Челябинск, Виктор Елисеев

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