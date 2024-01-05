Четвертого участника нападения на ветерана СВО в Челябинске отправили за решетку

Челябинца, напавшего с дружками на участника СВО, отправили в СИЗО.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство региона поддержало ходатайство следователя СУ СКР об избрании меры пресечения 21-летнему местному жителю, обвиняемому в хулиганстве.

Напомним, вопиющий инцидент произошел в ночь на 1 января текущего года во дворе одного из домов Советского района областного центра. Группа нетрезвых молодых людей привязалась к ожидавшим такси челябинцам с женами. Сначала молодежь оскорбила женщин, а потом поток нецензурной брани обрушился на их супругов. Не удовольствовавшись словесной перепалкой, пьяные юнцы набросились на горожан с битой и перцовым баллончиком. При этом их не смутило то, что один из челябинцев принимал участие в специальной военной операции.

По горячим следам силовики задержали трех человек 17-18 лет. Самый старший из нападавших скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Позднее его задержали.

Суд избрал 21-летнему обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 марта текущего года.

Кроме того, прокуратурой внесено апелляционное представление, в котором поставлен вопрос об отмене решений суда, избравшего ранее двоим другим фигурантам дела меру пресечения в виде домашнего ареста, и направлении на новое судебное рассмотрение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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