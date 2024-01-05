«Не вывозят с прошлого года»: в Челябинске продолжается мусорный коллапс

График вывоза ТКО в Челябинске сорван на сотнях контейнерных площадок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске до сих пор не решена проблема с вывозом твердых коммунальных отходов. Об этом заявляют жители города.

Так, по словам жильцов дома №36 по улице Богдана Хмельницкого, мусор из их двора не вывезен до сих пор. «Не вывозят с прошлого года», – рассказали агентству горожане. При этом, по словам челябинцев, все подъезды к контейнерной площадке свободны и расчищены от снега.

Проблема сохраняется и в других частях города. «Челябинск, Труда 24/26. Наша мусорка не убирается несколько дней», – пишут челябинцы в паблике «Текслер, помоги».

В мэрии Челябинска информацию о захламленных контейнерных площадках подтверждают. Об этом речь шла сегодня на заседании оперативного штаба.

«Региональному оператору ЦКС поручено продолжать увеличивать количество техники. Сегодня в Челябинске на вывозе мусора работает 81 единица техники. За сутки ликвидировано более 90 проблемных навалов, осталось порядка 120, – рассказали в пресс-службе городской администрации. – Управление благоустройства продолжит работу по составлению актов, сегодня управляющие компании проверят в Тракторозаводском и Металлургическом районах. Продолжится фиксация нарушений по блокировке автотранспортом подъездов к контейнерным площадкам».

Как заявили в мэрии города, сегодня, 5 января, городские власти обратились в прокуратуру Челябинской области, правительство региона, управление Федеральной антимонопольной службы, а также в полицию и прокуратуру города по факту ненадлежащего исполнения своих контрактных обязательств по вывозу мусора региональным оператором по обращению с ТКО «Центр коммунального сервиса» с просьбой провести проверку и привлечь к ответственности виновные лица.

«С 24 декабря 2023 года ООО «ЦКС» нарушаются условия соглашения, которые привели к срыву вывоза ТКО. Так, в Челябинске не исполняются условия договора на оказание услуг по обращению с отходами, не соблюдается график вывоза ТКО на территории города», – заявили в городской администрации.

С себя ответственность за мусорный коллапс городские чиновники поспешили снять. «Администрация города Челябинска, как орган местного самоуправления, не обладает полномочиями по сбору и транспортировке ТКО. За содержание контейнерных площадок отвечают управляющие компании, осуществляющие обслуживание жилфонда, – напомнили в мэрии. – Ежедневные обращения в ООО «ЦКС» и министерство экологии не поспособствовали нормализации ситуации».

В пресс-службе администрации города отметили, что 31 декабря аналогичные обращения уже были направлены в прокуратуру Челябинска и Государственную жилищную инспекцию.

Городские власти и администрации районов помогают оператору, привлекая дополнительный транспорт для вывоза и бригад для погрузки мусора, очистки контейнерных площадок, но количество срывов вывоза мусора по-прежнему исчисляется сотнями, подчеркнули в мэрии.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube