«Трактор» вернул «Барысу» должок за предновогоднее поражение

Челябинский «Трактор» на домашнем льду обыграл «Барыс» из Астаны – 5:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый матч домашней серии показал, что «черно-белые» начали приходить в себя после двух поражений, нанесенных им екатеринбургским «Автомобилистом» 3 января (3:4) и «Барысом» 30 декабря (челябинцы уступили казахстанскому клубу в Астане со счетом 1:5).

Уже на 6-й минуте встречи Никита Тертышный с подачи Никиты Сошникова и Альберта Яруллина открыл счет – 1:0 в пользу «Трактора».

Гости пытаются выровнять игру, и на 13-й минуте матча Нельсон Ножье, получив пас от Давида Скленички, делает счет 1:1. Но 46 секунд спустя Александр Шаров замыкает розыгрыш Григория Дронова и Михаила Котляревского и вновь выводит вперед гостей – 2:1.

Второй период проходит в обоюдной борьбе. Казахстанцам пока удается сдерживать гостей, и на второй перерыв команды уходят все при том же счете – 2:1.

В третьем периоде «черно-белых» прорывает. На 45-й минуте Данил Юртайкин после розыгрыша Владимира Ткачева и Максима Шабанова увеличивает отрыв челябинцев – 3:1. Через минуту Виталий Кравцов с подачи Альберта Яруллина и Артема Блажиевского отправляет в ворота гостей четвертую шайбу.

Наконец, на 55-й минуте встречи Илья Карпухин ставит победную точку – 5:1, зеркальный ответ «Трактора» на поражение 30 декабря.

Челябинск, Виктор Елисеев

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