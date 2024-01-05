Челябинцы смогут прокатиться на ретро-автобусе

В Рождественский сочельник южноуральцы смогут покататься на знаменитом «Икарусе».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МУП «Служба организации движения», завтра, 6 января, состоится ретро-поездка на некогда самом популярном городском автобусе марки «Икарус-280».

«Начало движения в 11:00 от остановки «Автобусный парк» и в 12:30 от железнодорожного вокзала. Маршрут будет пролегать по пути следования автобуса №64 до железнодорожного вокзала и обратно», – рассказали представители предприятия.

Желающим вспомнить прошлое и сделать фото себе на память с легендарным автобусом нужно иметь в виду, что посадка будет производиться только на начальных остановках («Автобусный парк» и «Железнодорожный вокзал»). В пути следования автобус не будет делать остановок.

Кроме того, с 9:00 ретро-автобус марки «ЛАЗ-695» установят на площади Революции – рядом с ледовым городком и Молодежным театром.

Каждый сможет сделать фото с памятным автобусом, увидеть салон изнутри и почувствовать атмосферу того времени.

Челябинск, Виктор Елисеев

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