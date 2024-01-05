«Металлург» не смог остановить победную серию «Нефтехимика»

Магнитогорский «Металлург» в Нижнекамске уступил «Нефтехимику» в овертайме – 1:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с трудом одолевший ХК «Сочи» два дня назад, сегодня лидер Востока не смог одолеть бьющуюся за выход в плей-офф команду из Нижнекамска.

Первый период окончился при нулях на табло. Лишь в конце второго игрового отрезка хозяевам удалось распечатать ворота магнитогорцев. На 37-й минуте встречи это сделал Егор Корбит с подачи Кирилла Уракова и Евгения Кашникова. При минимальном преимуществе нижнекамцев команды и ушли на второй перерыв.

С началом третьего периода гости овладели инициативой, и уже на 41-й минуте матча Люк Джонсон восстанавливает равновесие – 1:1.

Однако большего не смогли добиться в основное время ни та, ни другая команда.

Все решил овертайм. Уже на 62-й минуте Илья Пастухов сумел правильно распорядиться шайбой, полученной от Дмитрия Жукенова, и поставил победную точку – 2:1, четвертая подряд победа «Нефтехимика».

«Металлург» летит в Санкт-Петербург, где 7 января встретится со СКА.

Челябинск, Виктор Елисеев

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