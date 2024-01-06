В Челябинскую область возвращаются морозы и снегопады

На Южный Урал возвращаются морозы и снегопады.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», минувшей ночью температура воздуха в горных районах опустилась до -31 градуса Цельсия, а на юге Челябинской области выпало 3,9 м осадков.

Сегодня днем опять местами пройдет небольшой снег, днем будет до -20. А вот в воскресенье, 7 января, возможны обильные снегопады, при этом немного потеплеет. Но в понедельник морозы вернутся и продержатся несколько дней: днем столбики термометров будут опускаться ниже -20 градусов, а ночью – стремиться к -30.

Согласно предварительному прогнозу, вся следующая неделя может стать снежной.

Челябинск, Софья Артемьева

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