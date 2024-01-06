ФСБ задержала подозреваемого в попытке совершить диверсию в Челябинской области

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в попытке совершить диверсию на одном из объектов Министерства обороны РФ в Челябинской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина, по данным ФСБ, был завербован посредством соцсетей и пытался совершить диверсию по заданию спецслужб Украины. При задержании у него были изъяты «средства связи и электронные носители информации, содержащие его фотоотчеты и переписку с украинскими кураторами». Мужчину передали сотрудникам Следственного комитета РФ.

Его так же подозревают в причастности к поджогам на объектах связи и железнодорожной инфраструктуры в Дагестане в ноябре и декабре 2023 года.

Челябинск, Павел Зварзин

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