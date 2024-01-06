Южноуральские следователи начали проверку выполнения работ по вывозу ТБО

Следственное управление СК РФ по Челябинской области начало проверку выполнения работ по вывозу твердых коммунальных отходов.

Как уже сообщал «Новый День», челябинцы продолжают заваливать чиновников и соцсети жалобами на не вывезенный из дворов мусор. Власти и коммунальщики заявляют, что главная проблема кроется в нечищеных дорогах и машинах, мешающих подъехать к контейнерным площадкам.

Например, эти фотографии сделаны сегодня во дворе домов №№18, 18а, 18б по улице 40-летия Победы и №384 по проспекту Победы: подъезд к контейнерам почищен и свободен, но мусор не вывозится.

«В ходе мониторинга СМИ и социальных сетей выявлены публикации, согласно которым на территории Челябинской области региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами не выполняются условия договора с министерством экологии Челябинской области на оказание услуг по очистке контейнерных площадок от скопления отходов.

По данному факту в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организована доследственная проверка по признакам преступлений, предусмотренных ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья), ст. 293 УК РФ (халатность).

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства сложившейся ситуации, дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц, в чьи обязанности входит осуществление контроля за вывозом твердых коммунальных отходов, по итогам будет принято процессуальное решение», – сообщили в следственным управлении.

Челябинск, Павел Зварзин, фото Ульяна Белкина

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