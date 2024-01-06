В Челябинске на глазах у прохожих похитили человека

В Челябинске среди бела дня на глазах у прохожих похитили человека.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история развивалась 5 января во дворе дома №124б на улице Барбюса. Мужчина шел мимо дома по тротуару, когда рядом с ним остановился темный ВАЗ-2115. Из машины выскочили трое и несколько минут пытались запихнуть его в машину. За происходящим наблюдали несколько человек, но вмешиваться никто не стал.

В конце концов, мужчину все-таки затолкали в автомобиль и уехали.

Сейчас в ситуации разбирается полиция.

Челябинск, Павел Зварзин

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