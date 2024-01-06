Челябинский депутат приклеил свою голову другому человеку, чтобы продемонстрировать поддержку президенту РФ

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Дмитрий Сумин решил прилюдно продемонстрировать свою главе России и выложил фотографию, сделанную после того как он поставил подпись в поддержку выдвижения Владимира Путина на пост президента РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», публикация вызвала скандал: на фото оказался другой человек, но с головой Сумина, довольно грубо «приклеенной» с помощью фотошопа.

Парламентарий от фракции «Справедливая Россия – За правду» отпираться не стал, заявив, что его личное фото вышло неудачным, но на помощь пришла дочь: «Моей дочери показалось, что магия фотошопа поможет исправить ситуацию. Идея оказалась очень глупой, за что я искренне прошу прощения», – оправдывался Сумин в соцсетях.

«Дмитрий Сумин также отметил, что все, что он написал в предыдущем посте, соответствует его мнению. Правда, сам пост с магической фотографией удалил, как и свою позицию, – пишет «Комсомольская правда». – Но, как известно, интернет помнит все».

Челябинск, Софья Артемьева

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