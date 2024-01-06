На Южном Урале снова ожидается сильный снег

В Челябинской области снова ожидается сильный снег.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, сегодня ночью в большинстве районов региона ожидаются осадки, на юге – сильные; метели, снежные заносы. При этом будет морозно – до -26 (на севере области – до -30) и ветрено (при порывах скорость ветра будет достигать 13 метров в секунду).

Днем 7 января потеплеет: не ниже -14, а на юге – около 0. Но будет идти мокрый снег, местами (например, в Челябинске) сильный. Ожидаются метели и снежные заносы.

В ГИБДД предупреждают: видимость на некоторых дорогах может не превышать 500 метров. И просят воздержаться от поездок. Если же ехать необходимо, автомобилистам настоятельно рекомендуют взять с собой лопату.

Челябинск, Софья Артемьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube