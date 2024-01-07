На трассе М5 попал в аварию автобус с пассажирами

На Южном Урале междугородний рейсовый автобус попал в аварию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», автобус Yutong с 21 пассажиром выехал сегодня, 7 января, из Челябинска в Златоуст. Маршрут пролегал по трассе М-5 «Урал».

В Чебаркульском районе, в условиях снегопада, водитель автобуса не выдержал дистанцию и налетел на двигавшийся впереди грузовик Volvo с полуприцепом, который притормозил, чтобы повернуть на АЗС.

По данным ГИБДД, никто не пострадал, но у автобуса разбито лобовое стекло.

Пассажиров пересадили в попутный автобус.

Челябинск, Павел Зварзин

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