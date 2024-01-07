«Трактор» не смог подобрать ключи к обороне «Локомотива»

Челябинский «Трактор» дома уступил «Локомотиву» из Ярославля – 1:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», весь первый период матча команды раскачивались. Далее же игра проходила явно не по сценарию хозяев.

В начале 24-й минуты встречи ярославец Даниил Тесанов прострелил на пятак, где шайбу уже поджидал Максим Шалунов – 1:0 в пользу гостей. На 34-й минуте Александр Полунин с подачи Дмитрия Симашева удваивает преимущество «Локомотива».

Наконец, на последней минуте второго периода Максим Шалунов оформляет дубль – 3:0 в пользу гостей.

В заключительном игровом отрезке челябинцам не удалось переломить ход событий. Немного подсластил пилюлю Максим Шабанов, размочивший счет на 55-й минуте встречи – 1:3. Увы, на большее «черно-белых» сегодня не хватило.

Итог – очередное поражение «Трактора». 19 января челябинцы принимают у себя «Нефтехимик» из Нижнекамска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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