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Воскресенье, 7 января 2024, 19:10 мск

Новости Челябинск

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В Челябинске загорелась маршрутка

В Челябинске вспыхнул маршрутный автобус.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня днем на автостоянке в поселке Новосинеглазово недалеко от жилых домов. Загорелся ПАЗ, используемый на маршруте №53.

По данным ГУ МЧС по Челябинской области, возгорание возникло из-за неисправности газового оборудования. Автобус сгорел практически полностью, слегка обгорел и ПАЗ, стоящий рядом, – отогнать его не рискнули, опасаясь взрыва.

Пострадавших нет. Точную причину происшествия сейчас устанавливают дознаватели.

Челябинск, Павел Зварзин

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