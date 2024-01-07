В Челябинске загорелась маршрутка

В Челябинске вспыхнул маршрутный автобус.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня днем на автостоянке в поселке Новосинеглазово недалеко от жилых домов. Загорелся ПАЗ, используемый на маршруте №53.

По данным ГУ МЧС по Челябинской области, возгорание возникло из-за неисправности газового оборудования. Автобус сгорел практически полностью, слегка обгорел и ПАЗ, стоящий рядом, – отогнать его не рискнули, опасаясь взрыва.

Пострадавших нет. Точную причину происшествия сейчас устанавливают дознаватели.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube