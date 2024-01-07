В Челябинске загорелась маршрутка

В Челябинске вспыхнул маршрутный автобус.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня днем на автостоянке в поселке Новосинеглазово недалеко от жилых домов. Загорелся ПАЗ, используемый на маршруте №53.
По данным ГУ МЧС по Челябинской области, возгорание возникло из-за неисправности газового оборудования. Автобус сгорел практически полностью, слегка обгорел и ПАЗ, стоящий рядом, – отогнать его не рискнули, опасаясь взрыва.
Пострадавших нет. Точную причину происшествия сейчас устанавливают дознаватели.
Челябинск, Павел Зварзин
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