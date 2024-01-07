В Челябинске раскрыли похищение мужчины, совершенное на глазах у прохожих

В Челябинске раскрыли похищение мужчины, совершенное 5 января на глазах у прохожих.

Как уже сообщал «Новый День», история развивалась во дворе дома №124-б на улице Барбюса. Мужчина шел мимо дома по тротуару, когда рядом с ним остановился темный ВАЗ-2115. Из машины выскочили трое и несколько минут пытались запихнуть его в машину. За происходящим наблюдали несколько человек, но вмешиваться никто не стал.

В конце концов, мужчину все-таки затолкали в автомобиль и увезли.

Поскольку все происходящее зафиксировали на видео, владельца автомобиля быстро установили, а вслед за ним нашли и других участников событий.

Как оказалось, похитителей наняла жена жертвы. Она хотела поместить мужа в наркоклинику, но тот категорически отказывался. Тогда женщина решила сделать это силком.

Поскольку все стороны отказались от претензий друг к другу, уголовное дело возбуждать не стали.

Челябинск, Павел Зварзин

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