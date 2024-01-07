В Челябинске раскрыли похищение мужчины, совершенное на глазах у прохожих

В Челябинске раскрыли похищение мужчины, совершенное 5 января на глазах у прохожих.
Как уже сообщал «Новый День», история развивалась во дворе дома №124-б на улице Барбюса. Мужчина шел мимо дома по тротуару, когда рядом с ним остановился темный ВАЗ-2115. Из машины выскочили трое и несколько минут пытались запихнуть его в машину. За происходящим наблюдали несколько человек, но вмешиваться никто не стал.
В конце концов, мужчину все-таки затолкали в автомобиль и увезли.
Поскольку все происходящее зафиксировали на видео, владельца автомобиля быстро установили, а вслед за ним нашли и других участников событий.
Как оказалось, похитителей наняла жена жертвы. Она хотела поместить мужа в наркоклинику, но тот категорически отказывался. Тогда женщина решила сделать это силком.
Поскольку все стороны отказались от претензий друг к другу, уголовное дело возбуждать не стали.
Челябинск, Павел Зварзин
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»