«Металлург» вырвал победу у СКА в овертайме

Магнитогорский «Металлург» в Санкт-Петербурге одолел местный СКА – 2:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в начале встречи армейцы завладели инициативой, и уже на 5-й минуте матча могли открыть счет. Но гол не засчитали.

На 10-й минуте встречи хозяева убежали в контратаку. Арсений Грицюк ворвался в зону «Магнитки», скинул шайбу Ивану Зинченко, и тот пробил между щитков вратаря магнитогорцев – 1:0.

После этого началось изнурительное противостояние. Гости чаще владели шайбой и били по воротам в первом периоде. Хозяева – во втором. Но ни те, ни другие не могли забить. Лишь на 45-й минуте встречи уралец Павел Акользин не дал хозяевам вывести шайбу из их зоны, после борьбы смог отбросить ее к борту, где шайбу подобрал Робин Пресс, отправив ее в ближнюю девятку – 1:1.

Впрочем, выяснять победителя командам пришлось в овертайме. Здесь сильнее оказались южноуральцы. На 65-й минуте встречи Данила Юров отдал пас в центр площадки хозяев, где ее подхватил Игорь Гераськин и, продвинувшись ближе к воротам, с близкого расстояния расстрелял голкипера СКА – 2:1 в пользу «Металлурга».

Челябинск, Виктор Елисеев

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