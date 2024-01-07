С отоплением в Южноуральске будут разбираться следователи

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращению о перебоях с электроснабжением в Южноуральске.

«В Информационный центр СК России поступило обращение о нарушении прав жителей поселка Плановый в городе Южноуральске Челябинской области. Длительное время в жилых домах происходят систематические отключения электроснабжения, – сообщили в ведомстве. – Отмечается, что здания, в которых отсутствует система центрального отопления, обогреваются с помощью газовых котлов, функционирующих от электричества. В связи с этим температура в помещениях нормам не соответствует, выходят из строя бытовые приборы. Неоднократные обращения в профильные структуры результатов не принесли.

Ситуация получила распространение в СМИ и социальной сети.

В СУ СК России по Челябинской области проводится процессуальная проверка».

Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Челябинск, Павел Зварзин

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