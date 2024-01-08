И вот опять: пассажирам поезда «Екатеринбург – Челябинск» несколько часов пришлось ехать стоя

Пассажирам рельсового автобуса «Орлан», курсирующего между Челябинском и Екатеринбургом, в очередной раз пришлось провести несколько часов стоя: билетов вновь продали на 3 вагона, а в состав включили всего 2.
Как уже сообщал «Новый День», первый раз такая ситуация произошла 2 января с «Орланом», следовавшим из Челябинска в столицу УрФО. Не обнаружившие третий вагон пассажиры (с декабря билеты в этот поезд продают с привязкой к определенным местам) начали занимать кресла в других вагонах, чем вызвали справедливое негодование тех, кто приобрел билеты именно на эти места. Едва не дошло до драки.
В Свердловской пригородной компании тогда объяснили ситуацию техническими проблемами – одному вагону потребовался ремонт. Транспортная прокуратура заявила о начале проверки.
Однако история повторилась 5 января (тоже в поезде, следовавшем из Челябинска), а затем 7 января (состав отправлялся из Екатеринбурга): билеты продали в 3 вагона, а подали всего 2.
И вновь перевозчик заявил о технических причинах и пообещал вернуть деньги тем, кому не хватило мест.
Отметим, что в первых числах января 2023 года пассажиры «Орлана» тоже жаловались на давку в вагонах из-за того, что билетов продали гораздо больше, чем мест. И транспортная прокуратура тогда тоже проводила проверку.
Челябинск, Софья Артемьева
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