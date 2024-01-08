Россия стала мировым лидером по импорту мандаринов

Россия занимает первое место в мире по импорту мандаринов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за первые 9 месяцев 2023 года мировой объем мандаринового импорта превысил 1,8 млн тонн, на долю России пришлось 406 тысяч тонн, или почти 23%.

Второе место у США, куда ввезли 242 тысячи тонн, или 13% мирового импорта. В пятерку лидеров также вошли Великобритания (153 тысячи тонн, или 8,5%), Франция (138 тысяч тонн, или 7,6%) и Германия (107 тысяч тонн, или 6%).

В денежном выражении тоже лидирует Россия: с января по сентябрь 2023 года страна купила мандаринов на 421 миллион долларов. США, потратив на те же цели 396 миллионов, расположились на 2 месте. долларов соответственно.

При этом РФ за год нарастила объемы на 8,4%, а США – сократили почти на 22%, пишет РИА Новости со ссылкой на «Руспродсоюз».

Более всего увеличила сумму на закуп мандаринов Франция – на 28%. По наращиванию объема импорта лидирует Гонконг – плюс 35,4%.

Москва, Анастасия Палей

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