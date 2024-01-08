Российская диаспора в Барселоне выросла в полтора раза

Российская диаспора в Барселоне за полтора года выросла в полтора раза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мэрия Барселоны опубликовала данные по составу населения, согласно которым число постоянно проживающих в городе иностранцев превысило 25% – их насчитали 1,7 млн.

Среди них больше всего итальянцев. Достаточно много колумбийцев, пакистанцев, китайцев, перуанцев и французов. В последнее время увеличился поток переселенцев из Аргентины.

Украинская диаспора с марта 2022 года по август 2023-го выросла почти в 2 раза – с 5 тысяч до 9,5 тысяч человек, а российская – в 1,5 раза (с 7 тысяч 554 до 11 тысяч 411).

В основном, жить в Барселону приезжают молодые люди в возрасте от 25 до 39 лет.

Барселона, Анастасия Палей

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