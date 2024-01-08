На Южном Урале товарняк налетел на легковушку

В Челябинской области грузовой поезд столкнулся с легковушкой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня днем на станции Ишалино (Аргаяшский район) на регулируемом переезде. По всей видимости, водитель легкового автомобиля, несмотря на предупреждающие сигналы, решил проскочить через пути перед приближающимся поездом.

Машинист товарняка, увидев помеху, применил экстренное торможение, но избежать столкновения не смог.

По данным транспортной прокуратуры, никто не пострадал.

Челябинск, Софья Артемьева

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