В Челябинске отправили в СИЗО мигрантов, нападавших на горожан

В Челябинске отправили в СИЗО трех граждан Казахстана, нападавших на улицах на горожан.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре региона, по версии следствия, 5 января около 8 часов вечера компания мигрантов напала на прохожего возле дома №59 на улице Горького: мужчину избили и забрали мобильный телефон (ущерб составил 15 тысяч рублей).

Буквально через час та же компания между домами 106 и 108 на улице Артиллерийской напала на другого прохожего, нанеся удар в лицо и похитив из кармана у упавшего мужчины, визитницу с банковской картой и деньгами в сумме 300 рублей.

В полицию обратились близкие третей жертвы: молодого человека жестоко избили в арке дома №81 на улице Горького.

Мигрантов быстро задержали и возбудили уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. В ходе следствия выяснилось, что телефон первой жертвы они сдали в ломбард, а картой второго избитого расплатились в кафе.

Сообщается, что нападавших было пятеро. Сегодня было принято решение о мере пресечения для троих: их отправили в СИЗО на 2 месяца.

Челябинск, Софья Артемьева

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