В пригороде Челябинска в огне погиб трехлетний ребенок

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту смерти малолетнего.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, трагедия произошла вечером понедельника, 8 января, в Сосновском районе.

В одном из домов СНТ «Юбилейный-2» произошел пожар. В результате возгорания погиб 3-летний мальчик. По предварительным данным причиной произошедшего стало короткое замыкание электрической проводки.

«На момент прибытия сотрудников МЧС дом горел открытым пламенем: позднее сообщение о пожаре, плотная застройка участка позволили огню набрать силу, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. – Работу пожарных осложняло отсутствие наружного противопожарного водоснабжения и неочищенные от снега подъездные пути. Пожар удалось локализовать и ликвидировать в пределах одного садового участка, не допустив его распространения на соседние участки. При разборе пожара обнаружен ребенок, мальчик 3 лет, без признаков жизни. По предварительным данным в момент ЧП взрослых рядом с малышом не было».

«В настоящее время на месте работают следователи и следователь-криминалист, продолжается выполнение необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы», – рассказали в силовом ведомстве.

В ходе следствия будет дана оценка условиям проживания и воспитания малолетнего, отметили представители СКР.

Челябинск, Виктор Елисеев

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