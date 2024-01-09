Дорожники Южного Урала не справились со снегом. ГАИ объявила почти 200 предостережений за нечищеные улицы

В полиции Челябинской области заявили о неудовлетворительном состоянии дорог после снегопадов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в минувшие праздники Госавтоинспекция региона объявила подрядным организациям 172 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в области безопасности дорожного движения. Поводом стало ненормативное состояние дорог, контроль состояния которых полицейские проводят ежедневно.

«За допущенные нарушения при содержании улиц и дорог в отношении подрядных организаций возбуждены 23 административных дела по статье 12.34 КоАП РФ (Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений)", – рассказали представители силового ведомства.

Контроль надлежащего состояния дорог со стороны Госавтоинспекции будет продолжен, подчеркнули в полицейском главке региона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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