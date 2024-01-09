На Таганае посчитали новогодних туристов

В течение новогодних каникул на Таганае побывали 8 тысяч 748 туристов из Челябинской и Свердловской областей, Москвы, Курска, Комсомольска-на-Амуре, Ижевска, Волгограда и других городов.

Как сообщили РИА «Новый День» в дирекции национального парка, новогоднюю ночь в заповеднике провели 204 туриста. Это немного меньше, чем в прошлом году: свои коррективы в планы внесла погода с морозами и метелями.

Тем, кто собирается на Таганай в течение ближайших двух – трех месяцев, предлагается взять с собой пакетик нежареных семечек. Лес буквально завалило снегом, поэтому птицам очень сложно найти пропитание. Сейчас возле бункерных столовых на Семибратке наблюдается настоящий аншлаг.

«Оставить угощение для зимующих в национальном парке птиц можно в кормушках, которые развешены вдоль троп», – сообщают сотрудники парка.

Но главное перед визитом на Таганай – не забыть оформить разрешение. В мигнувшем году было составлено 214 протоколов на тех, кто этого не сделал.

Причем большая часть нарушителей знала, что оформить его необходимо.

Челябинск, Софья Артемьева

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