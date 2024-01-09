«Автобусы новые, а дороги старые»: транспортная реформа обернулась в Копейске коллапсом

В пригороде Челябинска наблюдается транспортный коллапс.

Напомним, транспортная реформа стартовала в Копейске 1 января наступившего года: в маршрутную схему внесли изменения, отказавшись от маршрутов, работавших по нерегулируемому тарифу.

В итоге общее число маршрутов сократилось с 36 до 21. Большую часть из них обслуживает теперь МУП КПА, меньшую – частный перевозчик. Из 85 автобусов всех классов на дорогах Копейска планировалось оставить 59. При этом вместимость подвижного состава, по заверениям организаторов транспортной реформы, должна было даже несколько вырасти – с 2,6 тысячи до 2,8 тысячи. Однако с самого начала что-то пошло не так.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже в первые дни нового года социальные сети переполнили возмущенные комментарии копейчан. Горожане, ранее крайне негативно оценивавшие работу маршрутных такси, потребовали их вернуть.

По словам пассажиров, автобусы едва ли не всегда переполнены, расписание не соблюдается.

«Маршрут 18к: что хотят, то и творят. Маршрут автобуса установлен, показан в Яндекс-карте. Идут по другому маршруту, сокращая путь. Интервал 40 минут. Ужас, – рассказывают копейчане в социальных сетях. – Мы в гневе. Зима на улице. Холод. Сегодня вечером на остановке в Копейске кондуктор объявила, что автобус в поселок Горняк не пойдет, чтобы все выходили. У них обед. На предыдущем автобусе обед. На этом автобусе обед. А третий с рейса сняли по неизвестным причинам. Человек 50 мерзли на улице час. Там, между прочим, родители с маленькими детьми были и женщина беременная».

С нескрываемым беспокойством горожане ждали окончания новогодних каникул, резонно полагая, что ситуация в общественном транспорте только усугубится. Впрочем, оставалась среди них и небольшая часть неисправимых оптимистов, надеявшихся, что с наступлением будней количество подвижного состава на линии вырастет, интервал движения автобусов сократится, и все будет хорошо.

Первый рабочий день наступившего года доказал правоту первых. «На 6:25 нет маршрута №19. Водитель следующего автобуса, на 7:10, сказал, что он первый, раньше нет. Почему не пришел на 6:25? Расписание не актуальное? Мне за опоздание на работу могут дисциплинарное взыскание объявить. Я с кого свою премию должен спросить? Пришлось идти на «Мебельную», на автобус №2. А он маленький пришел на 7:10. Проехал без остановки. В минус 27 на морозе целый час», – рассказал один из жителей Копейска.

По словам мужчины, в МУП КПА, обслуживающем этот маршрут, объяснили, что первого рейса не было, так как «сломался автобус из-за бездорожья». Аналогичный ответ прозвучал и на вопрос: «Где новые автобусы?» Представители перевозчика флегматично заявили: «Автобусы новые, а дороги старые и нечищенные». На обещание же пожаловаться в администрацию Копейска последовал ответ: «Пишите, куда хотите».

На несоблюдение расписания жалуются и пассажиры других маршрутов. «Двойки по графику не ходят, так как водитель не вышел на работу (со слов диспетчера). То ли еще будет!» – написала в комментариях к одному из постов горожанка.

Впрочем, отмечают копейчане и неудовлетворительную уборку снега на дорогах и остановках. Так, по словам пассажиров, на остановках «4-й участок» и «ТК «Слава» водители высаживают людей «прямо в сугроб».

Логическим результатом нечищеных дорог стали пробки. «Утро 9 января началось с пробки от «Чебуречной» до «Метро». А на автовокзале – толпа людей, ждущих свой транспорт», – описали горожане начало первого рабочего дня нового года в Копейске.

Челябинск, Виктор Елисеев

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