Выходца из-за рубежа лишили российского гражданства за отказ прийти в военкомат

«Нового» россиянина, решившего не идти в военкомат, лишили гражданства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 28-летний приезжий из одной из бывших республик СССР должен покинуть Россию.

Сделать это ему придется после того, как Центральный районный суд Челябинска лишил его российского подданства.

Заявление о приеме в гражданство молодой человек подал в феврале 2021 года. После его удовлетворения он принес присягу. Однако счел ее слова пустым звуком.

Во всяком случае, в военный комиссариат, куда он должен был явиться для постановки на учет в течение двух недель после получения гражданства, «новый» россиянин так и не пришел.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, в октябре 2023 года Центральный районный суд Челябинска констатировал факт «предоставления заведомо ложных сведений при подаче заявления на приобретение гражданства Российской Федерации в части отсутствия намерений нести обязанности, установленные законодательством РФ». Это стало основанием для лишения его российского подданства.

Теперь ему необходимо покинуть территорию России во избежание принудительного выдворения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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