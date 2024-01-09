Попытка найти подружку на сомнительном сайте стоила южноуральцу 160 тысяч рублей

Чебаркулец стал жертвой мошенников, пытаясь завязать знакомство в сети Интернет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 20-летний житель Чебаркуля стал жертвой дистанционных мошенников

На сомнительных интернет-ресурсах молодой человек попытался завязать знакомство с девушкой. Его не смутило даже предупреждение о необходимости оплатить не только саму встречу, но и разнообразные страховки.

Поначалу чебаркулец перечислил 3 и 12,5 тысяч рублей. Но после этого ему сообщили, что он все сделал неправильно и требуется повторить перевод, на этот раз уже одной суммой. Затем под различными предлогами молодого человека уговорили сделать еще несколько платежей, обещая непременно вернуть излишне уплаченную сумму. Когда на следующий день он понял, что перевел незнакомцам более 160 тысяч рублей и в телефонном разговоре сообщил, что денег у него больше нет, ему пожелали всего хорошего и прекратили разговор.

В полиции парень признался, что неоднократно слышал и читал о разных способах мошенничества, но не думал, что сам попадется на уловки злоумышленников.

В межмуниципальном отделе МВД России «Чебаркульский» возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

Сотрудники полиции призывают южноуральцев к бдительности и напоминают, что их финансовое благополучие, в первую очередь, зависит от них самих. «Не стоит ввязываться в сомнительные авантюры и переводить деньги незнакомцам, которые, как правило, оказываются аферистами», – советуют полицейские.

Челябинск, Виктор Елисеев

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