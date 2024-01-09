В Челябинске и Магнитогорске появились дополнительные посты мониторинга воздуха

В Челябинске и Магнитогорске установлены новые посты наблюдения за качеством атмосферного воздуха.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, сеть экологического мониторинга региона расширена в рамках проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология»

«В двух крупных промышленных центрах Южного Урала появилось еще по одному стационарному посту, которые в автоматическом режиме передают информацию о состоянии окружающего воздуха в Центр экологического мониторинга Челябинской области. Теперь система интегрирует данные 7 федеральных постов, 3 передвижных, 12 стационарных и 10 вспомогательных сигнальных региональных постов, а также 5 стационарных и 1 сигнального постов промпредприятий», – рассказали в ведомстве.

В Челябинске стационарный пост установлен на проспекте Ленина, 89б, недалеко от памятника академику Игорю Курчатову, в Магнитогорске – на территории Экопарка около пересечения улиц Лесопарковая и Оранжерейная.

«Данные со стационарных постов в режиме реального времени поступают в Единую информационную систему мониторинга качества атмосферного воздуха Челябинской области и отражаются на интерактивной карте города Челябинска и города Магнитогорска. Данные посты – фоновые, расположены вдали от крупных объектов негативного воздействия. Наблюдение на этих постах позволит оценить загрязнение атмосферного воздуха районов, не подверженных прямому антропогенному воздействию. Возможность исследовать больше данных помогает нам точнее устанавливать причины превышений тех или иных загрязняющих веществ, получать более объективную картину о состоянии окружающего воздуха», – пояснил исполняющий обязанности директора ОГКУ «Центр экологического мониторинга Челябинской области» Александр Машкин.

Челябинск, Виктор Елисеев

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