Персиковый пушок: Pantone назвал главный цвет 2024 года

Цветом 2024 года по версии Pantone стал «персиковый пушок».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Pantone Color Institute – исследовательский центр компании Pantone, занимающийся экспериментальной работой с цветом и его влиянием на различные отрасли. Институт определяет главный цвет с 2000 года.

«Чтобы прийти к выбору каждый год, наша команда мировых экспертов по цвету прочесывает мир в поисках новых цветовых влияний, – рассказали в Pantone. – Все, что происходит в нашей культуре в течение года, может повлиять на выбор цвета года Pantone, при этом каждый источник имеет разный вес из года в год в зависимости от того, что происходит в нашей культуре в это время.

Существует заблуждение, что однажды мы собираем в комнате группу влиятельных лиц по цвету и принимаем решение. Выбор цвета года не происходит на одной изолированной встрече в определенное время года. Это один длинный, непрерывно текущий разговор между группой людей, настроенных на цвет. Члены нашей команды Института цвета Pantone имеют самые разные дизайнерские, культурные и географические корни. Общность, которая их объединяет, – это их опыт в области цвета и дизайна, а также способность видеть мир через призму цвета».

Цветом года 2024 стал 13-1023 Peach Fuzz – «персиковый пух»: чистый, теплый оттенок, спокойный, мягкий и уютный, тактильный, вызывающий ассоциацию с замшевыми, бархатистыми, пушистыми текстурами, отражающий желание заботиться о себе и окружающих.

«В поисках оттенка, который отражал бы наше врожденное стремление к близости и связи, мы выбрали цвет, излучающий теплоту и современную элегантность. Оттенок, который резонирует с состраданием, предлагает тактильные объятия и легко соединяет молодость с вечным», – пояснила исполнительный директор Института цвета Pantone Леатрис Эйсман.

Москва, Анастасия Палей

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube