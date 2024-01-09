Главу Челябинского отделения ПФР потребовали отправить в колонию на 16 лет

Гособвинение запросило реальные сроки лишения свободы для руководителей Челябинского отделения ПФР.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 9 января, в Центральном районном суде Челябинска продолжился процесс над экс-управляющим региональным отделением ПФР Виктором Чернобровиным и начальником административно-хозяйственной части отделения Рудольфом Зайцевым.

Напомним, судебное разбирательство длится более года – с декабря 2022 года. По версии следствия, Виктор Чернобровин в 2012 году заключил по завышенной стоимости государственные контракты на приобретение зданий для размещения территориальных отделов. В 2016-2019 чиновник получил от представителей ЧОПов за беспрепятственное заключение государственного контракта на охрану зданий 4 миллиона рублей. А в 2019-2021 годах уже совместно с подчиненными (Зайцевым и своим замом Александром Ореховым) получил взятку в сумме около 28 миллионов рублей.

Ни тот, ни другой обвиняемые вину в итоге не признали.

Сегодня, 9 января, гособвинение потребовало приговорить Виктора Чернобровина к 16 годам колонии строгого режима со штрафом 210 миллионов рублей. Рудольфа Зайцева попросили отправить в колонию строгого режима на 13 лет, оштрафовав на 85 миллионов рублей. В качестве дополнительного наказания обоих предложено лишить возможности занимать руководящие должности в органах государственного управления в течение 10 лет.

Отметим, что третий фигурант дела о многомиллионных взятках, Александр Орехов, в ходе следствия вину признал, впоследствии его приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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