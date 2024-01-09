«Металлург» начинает домашнюю серию победой над ярославцами

Магнитогорский «Металлург» дома обыграл «Локомотив» из Ярославля – 5:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже на третьей минуте встречи Егор Коробкин с подачи Дмитрия Силантьева выводит хозяев вперед – 1:0.

В начале 8-й минуты матча Никита Гребенкин, получив пас от Игоря Гераськина, увеличивает преимущество «Магнитки». Именно эта связка и стала главными героями встречи.

В самом конце первого периода Сергей Андронов, казалось, возвращает интригу, сокращая отставание «Локомотива» – 1:2. Но через 22 секунды Егор Яковлев с подачи Максима Карпова вновь увеличивает отрыв хозяев – 3:1.

Второй период оказался не таким голевым. Его начало хоккеисты «Металлурга» оставили за собой. Уже на 22-й минуте Игорь Гераськин, получив пас от Никиты Гребенкина, делает счет 4:1. Но ярославцы продолжают цепляться за игру, и на 27-й минуте встречи Мартин Гернат с подачи Артура Каюмова немного сокращает отставание.

Однако начало третьего периода расставляет все по местам. Снова на второй минуте игрового отрезка Игорь Гераськин, получив шайбу от Никиты Гребенкина, поражает ворота гостей – 5:2 в пользу «металлургов». После этого хоккеистов «Локомотива» хватает лишь на третью шайбу в ворота хозяев на последней минуте матча. Но успех Алексея Береглазова уже ничего не решает – 5:3 в пользу «Металлурга».

Челябинск, Виктор Елисеев

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