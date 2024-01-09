«Трактор» уверенно переиграл «Нефтехимик», забросив четыре шайбы в третьем периоде

Челябинский «Трактор» дома одолел «Нефтехимик» из Нижнекамска – 5:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинцы уверенно начали встречу, и уже на 4-й минуте матча Илья Карпухин, получив шайбу от Максима Шабанова, открывает счет – 1:0.

«Трактор» ведет почти весь первый период, но на последней минуте игрового отрезка получает гол «в раздевалку» – отличился Евгений Кашников.

Во втором периоде игра у «черно-белых» не слишком ладится, и после шайбы Дмитрия Соколова южноуральцы уходят на перерыв уже в качестве догоняющих – 1:2.

Но в заключительном игровом отрезке «Трактор» преображается. На 43-й минуте встречи Семен Дер-Аргучинцев сравнивает счет – 2:2. Проходит меньше четырех минут, и Максим Шабанов выводит хозяев вперед – 3:2. И это только начало.

На 54-й минуте матча Антон Бурдасов упрочивает преимущество челябинцев. А три с небольшим минуты спустя Александр Рыков отправляет в ворота гостей пятую шайбу.

Оставшихся трех минут хватает нефтеюганцам лишь на то, чтобы сократить счет – за 46 секунд до финальной сирены Илья Пастухов отправляет в ворота «Трактора» третью шайбу.

Итог – 5:3 в пользу челябинского клуба.

Челябинск, Виктор Елисеев

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