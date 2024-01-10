10 января ожидаются следующие события – Челябинск

10.01.2024, четверг
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11:00 Челябинск – Новогодняя арт-ярмарка (галерея современного искусства Larisa Depershmidt art gallery, ул. Тимирязева, 26)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Акция «Добро пожаловать в Диканьку» (194 года повести Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки») (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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14:00 Челябинск – Познавательно-игровая программа «Зимние игры, чем опасны?» (библиотека №28, Комсомольский пр., 85)
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16:00 Челябинск – Открытие выставки «Январская палитра» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал)
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