10 января ожидаются следующие события – Челябинск

14:00 – 17:00 Челябинск – Акция «Добро пожаловать в Диканьку» (194 года повести Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки») (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)