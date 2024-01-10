Дороги Челябинска продолжают вязнуть в снегу

Утро в Челябинске началось с пробок и многочисленных автомобильных аварий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, дорожная обстановка в городе.

«В часы пик фиксируются серьезные заторы. Утром зафиксировано большое количество дорожных аварий, Госавтоинспекцией города Челябинска выведены дополнительные экипажи ДПС для осуществления регулировки движения и оперативного оформления ДТП», – рассказали представители городских властей.

Чиновники заверяют, что минувшей ночью дорожники работали в усиленном режиме, в том числе по вывозу снега, ликвидации колейности и заужения проезжих частей с использованием тяжелой техники. За сутки полигон принял более 34,2 тысячи кубометров снега.

Что касается общественного транспорта, то на утро 10 января на линии работали 210 автобусов, 104 трамвая и 45 троллейбусов.

При этом в городской администрации признают сложности с выходом на работу водителей. «На больничном находятся 96 водителей, в отпуске – 35. Транспортные предприятия ведут работу с персоналом, отзывают, по возможности, водителей из отпусков. 19 водителей подтвердили возможность выхода на линию из отпуска», – заявили в пресс-службе администрации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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