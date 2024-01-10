В Челябинской области брат убил 15-летнюю школьницу

В Карталинском районе в заброшенном здании нашли тело девочки-подростка.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, трагедия произошла в ночь на 6 января в селе Татищево Карталинского района.

Тело 15-летней девушки обнаружили под утро. После того, как следователи убедились в криминальном характере смерти, возбудили уголовное дело об убийстве.

К полудню 6 января задержали 19-летнего подозреваемого. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, молодой человек пытался скрыться.

В ходе предварительного следствия установлено, что ночью 6 января вблизи дома №2 по улице Октябрьской села Татищево между ним и 15-летней школьницей возник конфликт, в ходе которого южноуралец убил девушку.

Известно, что он является троюродным братом жертвы. Он состоит на учете у психиатра. Девушка страдала психическим заболеванием.

«В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение, в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», – сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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