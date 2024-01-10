«Штатный режим»: муниципальный перевозчик Копейска выпустил на линию в полтора раза меньше автобусов

С отказом от маршруток число автобусов в Копейске сократилось более чем вдвое.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители Копейска десятый день пытаются приспособиться к безобразной работе общественного транспорта. Второй рабочий день, по ощущениям пассажиров, оказался даже хуже, чем первый.

По словам копейчан, на работу им пришлось снова добираться в переполненных автобусах. При этом отследить движение общественного транспорта в приложениях возможно далеко не всегда, а устройства для безналичной оплаты проезда уже начали выходить из строя.

Между тем, мэрия Копейска к продолжающемуся коллапсу общественного транспорта отнеслась философски. Вчера, 9 января, городские чиновники попытались даже переложить вину за происходящее на региональное правительство, напомнив, что переход на регулируемый тариф с 1 января 2024 года произошел по решению министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Однако сегодня, 10 января, в мэрии все-таки заявили, что взяли на контроль соблюдение расписания движения автобусов.

Впрочем, сделали это в привычно оптимистичной манере. «Городская дорожная инфраструктура продолжает восстанавливаться после неблагоприятных погодных условий, ведется работа по устранению последствий снегопадов на территории города: устранены переметы по автобусным маршрутам автодороги на ЧЭГРЭС, микрорайон Аул, поселках Заозерный, Потанино, автодорога от переезда Горняк до переезда Северный Рудник, поселок Зуевка. Устранены переметы в поселках Шахта 205, Потанино, Кадровик, Шахта 201, Козырево, Вахрушево, Октябрьский и Центральной части города. Начата работа по вывозу снега», – отчиталась пресс-службе мэрии.

Вместе с тем, крайнее удивление вызывает утверждение чиновников о том, что «Муниципальное унитарное предприятие «Копейское пассажирское автопредприятие» работает в штатном режиме». Ведь, как указали сами же представители городской администрации, «на линию выехало 30 автобусов».

Между тем, когда в ноябре прошлого года ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» анонсировало реформу системы общественного транспорта в Копейске, речь шла о совсем других цифрах.

Напомним, до отказа от маршрутов, работающих по нерегулируемому тарифу, в Копейске действовало 36 маршрутов (из них 19 – по регулируемому тарифу), на которых работали 85 автобусов. С 1 января, согласно планам реформаторов, число маршрутов должно было сократиться до 21, а количество автобусов – до 59.

Согласно данным мэрии Копейска, на сегодня в городе работает 19 маршрутов. 15 из них обслуживает МУП КПА, оставшиеся 4 – ООО «Меркурий».

При этом, по расчетам ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», на 15 маршрутах, отданных муниципальному перевозчику, должно было работать 45 автобусов: 27 – большого класса, 9 – среднего класса и еще 9 – малого класса. На 4 маршрутах, отошедших частной компании, планировалось задействовать 11 автобусов малого класса.

Таким образом, численность подвижного состава на копейских маршрутах в настоящее время составляет максимум 41 машину вместо 59. Неудивительно, что автобусы в Копейске переполнены. Ведь предполагалось, что заявленные 59 машин будут вмещать чуть более, чем работавшие ранее 85 (2,8 тысячи пассажиров против 2,6 тысячи).

Челябинск, Виктор Елисеев

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