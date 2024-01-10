«Неожиданная» зима: южноуральский губернатор заявил о «системной» неготовности региона к снегопадам

Глава Челябинской области обрушился с критикой на подчиненных и местные власти через полмесяца после масштабных снегопадов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблему стихии, разгулявшейся на Южном Урале в конце декабря прошлого года, губернатор Челябинской области Алексея Текслер решил обсудить лишь в первый рабочий день года наступившего. Хотя южноуральцы боролись с проблемами, вызванными обрушившимися на регион снегопадами, на протяжении всех новогодних каникул.

Напомним, обильные осадки начались в Челябинской области еще в середине заключительной декады минувшего декабря. Практически сразу в регионе начались проблемы с вывозом мусора, а дороги блокировали масштабные пробки. Проблемы на дорогах быстро обернулись кризисом в системе общественного транспорта: многие перевозчики отказались от соблюдения графиков, так как транспорт с трудом передвигался по нечищеным дорогам, а кто-то и вовсе перестал выходить в рейс.

В продолжительные праздничные выходные ситуация только усугубилась. Тем более, что снегопады периодически возобновлялись. В результате многие магазины столкнулись с перебоями поставок. Так, аккурат под новый год в некоторых розничных сетях начались сложности с поступлением хлеба и мяса птицы.

Нельзя сказать, что Алексей Текслер игнорировал проблему. 5 января глава региона даже высказался по этому поводу в своем телеграм-канале. Впрочем, заявление было, скорее, оптимистичным. Признав, что проблемных вопросов очень много, губернатор заверил, что «все эти дни дорожные и коммунальные службы работают с максимальным привлечением техники и людей». Хоть и пригрозил наказать «те организации, кто должных усилий не приложил».

Лишь в первый рабочий день, когда Челябинск и ряд других муниципалитетов буквально встали из-за невозможности передвигаться по неубранным дорогам, глава Южного Урала вдруг осознал: то ли «максимального привлечения» не было, то ли оно было не таким уж и максимальным.

И, выйдя с длительных выходных, обрушился на подчиненных с критикой. Неожиданно выяснилось, что ситуация на дорогах до сих пор остается непростой: «снега на улицах и во дворах еще довольно много, это вызывает негативную реакцию у людей». Как будто только 9 января г-н Текслер заметил эту самую «реакцию».

«Понятно, что уже довольно давно за такой короткий промежуток времени не выпадало столько снега. Старожилы не могут вспомнить таких снегопадов, – попытался оправдаться глава региона. – Тем не менее, если бы на улицы сразу выходила тяжелая техника и обеспечивала качественную уборку и проезд, мы не получили такого количества проблем, с которыми столкнулись, а это не только проезд автомобилей, но и бесперебойная работа общественного транспорта, мусоровозов и других служб». Впрочем, кто знает. Может, техника и начала бы выходить «сразу», не ограничься губернатор лишь благостным комментарием на протяжении всех недельных каникул.

Теперь же главе региона остается только недоумевать: почему подрядчики регионального оператора по обращению с ТКО, вместо того, чтобы вывозить мусор, только и делали, что фотографировали переполненные контейнеры и заваленные отходами площадки? Почему дорожные службы ждали окончания снегопада, чтобы начать убирать снег (а он все не заканчивался)?

«В целом, система, подрядные организации, регоператор к такому объему снега оказались не готовы», – признал Алексей Текслер. Выяснилось, что у дорожных организаций нет техники, которая могла бы справиться с таким количеством снега, у подрядчиков регоператора обращения с ТКО – тоже. Не говоря уже об управляющих компаниях, и вовсе со всяким снегопадом привыкших справляться с помощью лопат, максимум – минигрейдеров.

Еще одной проблемой, по словам губернатора, стало отсутствие взаимодействия между различными участниками дорожного и коммунального хозяйства. И на этом этапе, по идее, должны были подключиться муниципальные и региональные чиновники – помочь наладить взаимодействие. Но и они, видимо, оказались к такому повороту событий не готовы.

Интересно, что досталось от главы Южного Урала даже синоптикам. «Надлежащих уведомлений, надлежащей мобилизации всех служб не было. И у меня вопрос в том числе к Росгидромету и всем организациям, ответственным за эти прогнозы и тех специалистов, которые могут адекватно дать сигнал о том, что в течение ближайшего времени ожидается именно такой снегопад, для того чтобы мобилизовать все профильные службы», – заявил чиновник.

Утверждение несколько спорное. Ведь синоптики регулярно оповещали о предстоящих осадках. Далее эти предупреждения тиражировали МЧС, ЕДДС и другие службы и ведомства. Но, может быть, чиновники просто считали, что снегопад еще не дотянет до «именно такого»?

Впрочем, выводы губернатор предложил сделать в течение двух недель. Так что не исключено, что «снежная» проблема в этом году еще напомнит о себе. И представленные в течение двух недель предложения, если и можно будет использовать, то уже следующей зимой, не раньше.

Пока, правда, идеи сводятся к очередному освоению бюджетов. Так, губернатор поддержал предложение по закупке дополнительных контейнеров, которые размещаются на площадках накопления ТКО, а также увеличению парка мусоровозной техники.

А еще в области решили разработать цифровой сервис, который позволит в режиме реального времени отслеживать перемещение мусоровозов и координировать усилия служб по уборке контейнерных площадок.

Не совсем, правда, понятно, кто и за чей счет будет увеличивать парк техники. Ведь непосредственно вывозом мусора занимается даже не региональный оператор, а его подрядчики. И как в таком случае губернатору видится финансирование закупки новой техники: частные компании получат на это средства из бюджета или потратят собственные? И включат ли потом эти расходы в тариф? А средства на разработку цифрового сервиса?

То же самое – с тяжелой дорожной техникой. Каким образом г-н Текслер планирует убедить частные дорожные организации потратить не один десяток миллионов рублей на покупку специального оборудования, которое может не понадобиться в ближайшие десять лет (а речь в том же Челябинске, напомним, о рекордах за полвека), при том, что госконтракт обычно рассчитан на 3-5 лет?

Хотя есть среди предложений губернатора и идеи нефинансового плана. «По итогу всей этой работы определим перечень управляющих компаний, которые бросили свои дворы, и необходимо организовать работу по смене этих управляющих компаний!» – предложил в ходе вчерашнего совещания Алексей Текслер.

Но сменить управляющую компанию могут лишь собственники жилых помещений. Каким образом видит губернатор действия чиновников по «смене управляющих компаний»?

Между тем, по прогнозу Челябинского ЦГМС, в ближайшие дни в регионе снова ожидаются осадки в виде снега. В пятницу и субботу – до умеренного. Интересно, это «именно такой снегопад» или еще нет?

Челябинск, Виктор Елисеев

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