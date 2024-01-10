Топ-менеджер Челябинского аэропорта устроил дебош в самолете

Топ-менеджера Челябинского аэропорта задержали в Пулково: за 3 часа полета мужчина успел крепко выпить, оскорбить экипаж, авиакомпанию и просто поскандалить.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 6 января, когда челябинец отправился в северную столицу по «личным делам».

Большая часть полета прошла спокойно, но когда самолет начал готовиться к снижению, челябинец вдруг начал кричать, громко беседовать с собственной персоной, мешать бортпроводникам, а также разразился нецензурной бранью в адрес экипажа, Аэрофлота вообще и авиакомпании «Россия», выполнявшей рейс, в частности.

«После приземления и прибытия на место стоянки директор челябинского аэропорта попытался первым сойти с борта и выйти на перрон, когда к самолету еще не был подан перронный автобус. В адрес бортпроводников, которые его остановили, от начальника полетели не только маты, но и угрозы, – пишет telegram-канал «Авиаторщина». – Затем в салон вышел командир воздушного судна – он потребовал от гендиректора авиагавани соблюдать правила поведения и выписал ему письменное предупреждение. Но это не помогло».

В итоге командир экипажа вызвал полицию.

Дебоширом оказался генеральный директор Челябинского аэропорта Виталий Кашин. Полиция составила на него административный протокол за хулиганство в небе.

Владелец челябинского аэропорта имени Курчатова «Новапорт Холдинг» поступил радикально:

«Инцидент, произошедший 6 января на рейсе авиакомпании «Россия», свидетельствует о недобросовестном отношении к своим обязанностям одного из руководителей крупного авиапредприятия. За недопустимое поведение и несоответствие стандартам и ценностям компании генеральный директор аэропорта Челябинск отстранён от занимаемой должности», – заявили в холдинге.

Челябинск, Павел Зварзин

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