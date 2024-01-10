«Происки Запада»: челябинцы требуют отставки мэра

В интернете начали сбор подписей под петицией об отставке мэра Челябинска Натальи Котовой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поводом для очередного недовольства стала отвратительная работа дорожных служб во время снегопада.

Отчаявшись ждать улучшения ситуации на дорогах, пережив «игру на выживание» в переполненных автобусах и трамваях, челябинцы опубликовали на платформе Change.org петицию с требованием отставки ответственной, по их мнению, за дорожный и транспортный коллапс главы города.

«Я, как житель города Челябинска, хочу, чтобы наш город снова стал комфортным для проживания. В последние пару лет качество жизни в нашем городе значительно ухудшилось. Мэр Котова Наталья Петровна не справляется со своими обязанностями. Уже две недели наш город не могут очистить от снега, что привело к 11-балльным пробкам в первый рабочий день после праздников. Общественный транспорт ходит раз в час, люди не могут уехать. Мусор не вывозится из дворов. Основные проспекты испорчены выделенными полосами для общественного транспорта. В городе постоянные выбросы с вредных производств», – пишут авторы обращения.

Это неприемлемо для такого большого и важного города как Челябинск, уверены горожане. И требуют отставки градоначальницы и назначения «человека, который будет способен эффективно управлять нашим городом».

Петиция была опубликована во вторник, 9 января. И уже набрала более 3,5 тысяч подписей.

Интересно, что в один и тот же день на платформе появилось несколько обращений с требованием отставки г-жи Котовой, причем в двух из них текст практически идентичен.

Не менее интересна реакция на требование горожан со стороны администрации. Чиновники решили припугнуть челябинцев «происками Запада».

«В настоящий момент в сети Интернет осуществляется сбор персональных данных под видом петиции за отставку главы города Челябинска, – говорится в опубликованном пресс-службой мэрии официальном комментарии. – Обращаем ваше внимание, что сбор осуществляется неустановленными лицами на американской онлайн-платформе, и персональные данные могут быть использованы в противоправных целях».

Впрочем, даже если бы подписи за отставку мэра собирались на самой что ни на есть правильной платформе, это бы ничего не изменило, отметили в городской администрации. «Действующим федеральным и региональным законодательством, а также Уставом города Челябинска урегулированы вопросы избрания и прекращения полномочий главы муниципального образования. Сбор подписей в любом виде не является основанием для рассмотрения вопроса об отставке», – заявили чиновники.

Конечно, формально они правы. Основанием сбор подписей не является. Да и по сути, основанием для постановки вопроса об отставке может быть только неудовлетворительная работа главы и ее подчиненных (о чем и говорится в петиции). А вот поводом для людей, принимающих решение (согласно уставу, для депутатов городской Думы, например), задуматься о том, насколько нынешний мэр отвечает занимаемой должности, сбор подписей вполне себе является. И поводом достаточно весомым.

Челябинск, Виктор Елисеев

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