В Челябинской области арестовали имущество экс-губернатора и еще десяти VIP

Суд ввел обеспечительные меры в рамках банкротства правительственной структуры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вчера, 9 января, Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск конкурсного управляющего Агентства инвестиционного развития (АИР) Челябинской области Алексея Пивоварова. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Ранее конкурсный управляющий АИР подал в арбитражный суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц этой структуры.

Иск направлен в отношении правительства Челябинской области, регионального министерства экономического развития Челябинской области, экс-губернатора Бориса Дубровского Бориса, его бывших заместителей Руслана Гаттарова и Евгения Тефтелева, экс-главы минэкономики Сергея Смольникова, председателя Общественной палаты региона Николая Дейнеко и его предшественника Олега Дубровина, руководителя ЮУТПП Федора Дегтярева, экс-руководителя АИР Анатолия Лобко, регионального бизнес-омбудсмена Александра Гончарова, а также Константина Захарова и Алексея Бобова. Все они входили в наблюдательный совет АИР.

С правительства, МЭР, Дубровского и других бывших и действующих чиновников управляющий требует взыскать субсидиарно 412,09 миллиона рублей. Исключение составили Константин Захаров, которому предъявлен счет на 352,5 миллиона рублей, с Алексея Бобова – 8,09 миллиона рублей.

Напомним, Агентство инвестиционного развития Челябинской области было создано в 2013 году. Его основной целью объявили привлечение инвесторов в регион. Однако результаты деятельности структуры, мягко говоря, оставляли желать лучшего. В итоге едва ли не единственным достижением АИР стало создание инвестиционного портала Челябинской области.

Руководство агентства очень любило ездить во всевозможные бизнес-туры, но инвесторов в регионе от этого больше не становилось. Так, например, структура должна была сопровождать резидентов ТОСЭР. Но к маю 2019 года в четырех зарегистрированных на территории Южного Урала ТОСЭР действовали лишь 14 резидентов, которые создали 280 новых рабочих мест.

В итоге в мае 2019 года власти региона приняли решение об упразднении АИР и передаче его функций фонду поддержки предпринимательства «Территория бизнеса».

Но на этом история структуры не закончилась. ФНС признала некорректным исключение из налогооблагаемой базы АНО субсидии в 1,4 миллиарда рублей, полученной АИР в 2016 году от правительства Челябинской области. Большая часть суммы (более 1 миллиарда рублей) была направлена в 2016-2017 годах на выкуп ипотечных сертификатов ЮУ КЖСИ (принадлежавшая правительству региона корпорация находилась в то время на грани дефолта). Затраты на приобретение ценных бумаг исключили из налогооблагаемой базы. Однако ФНС признала эти действия необоснованными, потребовав уплаты 412,5 миллионов рублей (налог на прибыль за 2016 и 2017 годы, пени, штраф).

АИР пыталось оспорить решение ФНС в арбитражных судах, но безуспешно. А в январе прошлого года объявило о собственном банкротстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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