В Челябинске второй день отмечаются проблемы с общественным транспортом

Вслед за мусорным и дорожным Челябинск накрыл транспортный коллапс.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первый рабочий день 2024 года горожане массово жаловались на проблемы с общественным транспортом: многим вчера пришлось ждать автобус, троллейбус или трамвай довольно долго, а потом с боем пробиваться через толпу таких же замерзших внутрь наконец подъехавшей машины.

«На ЮУрГУ после 18:00 порядка 100 человек было. Так и не залез в 19/4, спасибо 123-му автобусу, который более-менее подвез на ЧТЗ», – прокомментировал вчерашнюю ситуацию один из челябинцев.

В мэрии заявляют: причина в вирусах и бактериях: «На сегодняшний день на больничном находятся 65 водителей трамваев и 50 водителей автобусов», – сообщали вчера чиновники.

Сегодня ситуация должна была улучшиться, так как больных водителей, по данным мэрии, стало меньше – всего 96 против 115 вчера (правда, еще 35 находятся в отпуске), а на маршруты сегодня вывели 210 автобусов, 104 трамвая и 45 троллейбусов.

Однако горожане улучшений не заметили: им, как и вчера приходится мерзнуть на остановках и биться за то, чтобы попасть в общественный транспорт.

«Сейчас стою на Теплотехе – 64 человека насчитал», – рассказал горожанин в 18 часов.

При этом, работающие на линии машины ведут себя странно:

«Что за тусня на конечке? – спрашивает один из челябинцев в группе «Челябинский транспорт» в соцсетях. И демонстрирует скриншот транспортного сервиса на 19:04 – у диспетчерского пункта на Лесопарковой стоят 2 автобуса и 4 троллейбуса, 3 из которых маршрута №19. –– Они стоят там минимум с половины седьмого, может даже раньше. На конечку заехало 3 автобуса с погашенными номерами и сразу уехали. Все хорошо? Не волнует, что толпа стоит около конечки и ждет транспорт?»

«Что с движением трамваев «ЧМЗ – вокзал», почему все идут в депо?», – в это же время спрашивал другой. Им никто не ответил.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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