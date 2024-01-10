На Южном Урале за год от бешенства погибли больше 30 животных

В Челябинской области зафиксировано свыше 30 случаев бешенства животных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, это почти вдвое меньше показателя 2022 года и в 7 раз меньше, чем в 2013 году.

«В 2023 году на территории Челябинской области зафиксировано 32 случая заболевания бешенством среди животных: 7 лис, 1 енотовидная собака, 11 собак и 13 кошек. Причем, из друзей человека только 3 собаки и 3 кошки были бездомными, остальные имели хозяев», – отметили представители ведомства.

Рекордсменами стали Сосновский район и Челябинск, где зарегистрировано по 5 случаев, в Октябрьском – 4 случая, в Увельском районе, Коркинском округе и в Еманжелинске – по 2 случая.

Напомним, что в 2022 году на Южном Урале подтверждены 60 случаев, в 2021-м – 70 случаев, в 2020-м – 69 случаев бешенства животных.

Пик заболеваемости в Челябинской области пришелся на 2010 и 2013 года, когда, соответственно, было зафиксировано 210 и 227 случаев бешенства. В 2011 и 2012 годах было 148 и 145 случаев бешенства. Самый низкий показатель пришелся на 2017 и 2016 годы, когда от бешенства пало, соответственно, 31 и 45 животных. Остальные годы (2014, 2015, 2018, 2019, 2020) цифра колеблется в пределах 70.

Челябинск, Виктор Елисеев

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