Больше полусотни нарушений выявили за первый день операции «Нелегальный мигрант» на Южном Урале

Более 60 нарушителей привлекли к административной ответственности сотрудники полиции за первый день операции «Нелегальный мигрант».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники полиции региона совместно с отрядом СОБР Росгвардии и представителями военкоматов в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант» проводят массированные проверки мест концентрации, притяжения, пребывания иностранных граждан.

Проверяются гостиницы, общежития, хостелы, а также стройки, рынки и точки стихийной торговли.

Только за один день мероприятия привлечено к административной ответственности 62 нарушителя.

В отношении пяти иностранцев судами приняты решения об административном выдворении за пределы страны, в том числе четырех – в принудительном порядке. Еще 87 ожидают в Центре временного содержания иностранных граждан исполнения решения суда.

Выявлен иностранец, сменивший свои установочные данные для незаконного въезда в Российскую Федерацию, и тринадцать фактов фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет.

Кроме этого, возбуждено шесть уголовных дел в сфере миграции.

Закрыт въезд в Россию семи иностранцам.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube