Больше полусотни нарушений выявили за первый день операции «Нелегальный мигрант» на Южном Урале

Более 60 нарушителей привлекли к административной ответственности сотрудники полиции за первый день операции «Нелегальный мигрант».
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники полиции региона совместно с отрядом СОБР Росгвардии и представителями военкоматов в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант» проводят массированные проверки мест концентрации, притяжения, пребывания иностранных граждан.
Проверяются гостиницы, общежития, хостелы, а также стройки, рынки и точки стихийной торговли.
Только за один день мероприятия привлечено к административной ответственности 62 нарушителя.
В отношении пяти иностранцев судами приняты решения об административном выдворении за пределы страны, в том числе четырех – в принудительном порядке. Еще 87 ожидают в Центре временного содержания иностранных граждан исполнения решения суда.
Выявлен иностранец, сменивший свои установочные данные для незаконного въезда в Российскую Федерацию, и тринадцать фактов фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет.
Кроме этого, возбуждено шесть уголовных дел в сфере миграции.
Закрыт въезд в Россию семи иностранцам.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»