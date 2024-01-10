Ученые выяснили, какие ягоды продлевают жизнь

Регулярное употребление в пишу определенных ягод может значительно увеличить продолжительности жизни. Результаты соответствующего исследования американских ученых опубликованы в журнале The Journal of Nutrition.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в течение 8 лет в Пенсильвании ученые наблюдали за 37 тысячами человек, анализируя, как на их здоровье влияет питание.

Основное внимание уделялось ягодам и содержащимся в них флавоноидам. Оказалось, что увеличение потребления ягод значительно снижает риск смертности.

Наиболее эффективной признана моченая клюква: она может снизить риск смерти на 31% – это самый высоким показателем среди всех изученных ягод. В клюкве содержится большое количество флавоноидов, являющихся мощными антиоксидантами и обладающих противовоспалительными свойствами.

Положительный эффект дало употребление других ягод – черники, малины и голубики.

Ученые отметили, что ягоды являются натуральным источником витаминов, минералов и антиоксидантов, которые могут снижать риск различных заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания, диабет и некоторые виды рака. Но предупреждают: есть ягоды надо регулярно – в течение всего года.

Москва, Анастасия Палей

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