В Челябинске четверо подростков застряли на тонком льду реки

Четверо школьников едва не замерзли в ледяной ловушке в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, вчера, 9 января, эвакуировали четверых подростков с тонкого льда реки Миасс спасатели Поисково-спасательной службы на водных объектах города.

О попавших в беду детях сообщили в 21:35 в ЕДДС-112 очевидцев: школьники забрели на лед, но из-за его небольшой толщины обратно вернуться самостоятельно не смогли.

Подростков спасатели обнаружили в 20 метрах от берега и эвакуировали на берег с помощью спасательной доски. С признаками переохлаждения пострадавших доставили в больницу.

«Призываем жителей Челябинска не выходить на лед и не пускать на него детей! Несмотря на низкую температуру воздуха, полный ледостав на реке Миасс не сформирован, выход на него опасен для жизни!" – предупреждают горожан в мэрии.

В случае обнаружения людей, терпящих бедствие на воде, челябинцев призывают сообщать об этом по номеру «112».

Челябинск, Виктор Елисеев

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