11 января ожидаются следующие события – Челябинск

11.01.2024, четверг
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13:00 Челябинск – Творческий марафон «Назад в СССР»: винтажная выставка «Старый новый год», концерт «Старые песни о главном» вокального ансамбля «Берега», свободный микрофон «Как это было» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:00 Челябинск – Обзор книг «Сыщик на все времена» ко дню рождения Шерлока Холмса (библиотека №16, ул. Керченская, 6)
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14:00 Челябинск – Познавательный час «Помощь красной книге» ко Дню заповедников и национальных парков (библиотека №28, Комсомольский пр., 85)
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15:00 Челябинск – Презентация «Календаря знаменательных и памятных дат. Челябинская область. 2024» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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15:00 Челябинск –«Оформи зачетно!»: справочная и консультационная помощь в оформлении списков электронных и печатных источников информации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Свободы, 60)
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15:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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17:00 Челябинск – Встреча объединения волонтеров «Нити серебра» для желающих присоединиться к движению для оказания безвозмездной помощи в разных сферах деятельности (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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18:00 Челябинск – Открытая лекция искусствоведа Марьи Аникиной о православных иконах «Центральные образы иконостаса» (Дом Общественного собрания – Дом Покровского, ул. Труда, 98)
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18:00 – 21:00 Челябинск – Святки «Коляда, коляда, Бедам – нет, а Счастью – да» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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